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Чемпион мира по рукопашному бою застрелил в Махачкале лейтенанта Росгвардии – СМИ

11:31, 18.11.2018
Чемпион мира по рукопашному бою застрелил в Махачкале лейтенанта Росгвардии – СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве лейтенанта Росгвардии в ночном клубе в Дагестане.

Инцидент произошел в ночном клубе Best в Махачкале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что между тремя пьяными молодыми людьми возник конфликт, в результате один из них начал стрельбу.

Один из раненных — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении — умер от полученных ранений. Второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший находится в реанимации, его допрашивают следователи.

Происшествия
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