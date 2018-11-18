Чемпион мира по рукопашному бою застрелил в Махачкале лейтенанта Росгвардии – СМИ

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве лейтенанта Росгвардии в ночном клубе в Дагестане.



Инцидент произошел в ночном клубе Best в Махачкале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что между тремя пьяными молодыми людьми возник конфликт, в результате один из них начал стрельбу.

Один из раненных — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении — умер от полученных ранений. Второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший находится в реанимации, его допрашивают следователи.