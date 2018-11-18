Никитин поручил бороться с последствиями ледяного дождя в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями неблагоприятных погодных явлений в регионе. Движение на дорогах Нижнего Новгорода и на трассах области затруднено из-за ледяного дождя.
«Министерству транспорта и автомобильных дорог необходимо осуществлять мониторинг на тех участках, где уже возникли проблемы. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручается усилить контроль за ситуацией с работой систем жизнеобеспечения и в сфере благоустройства», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Никитин призвал все муниципальные службы региона быть готовыми к внештатным ситуациям и потребовал от них особого внимания.
Напомним, что тяжелые погодные условия вынудили власти Башкирии отменить рейсы междугородних автобусов.ОбществоИнфраструктураВласть
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