Никитин поручил бороться с последствиями ледяного дождя в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями неблагоприятных погодных явлений в регионе. Движение на дорогах Нижнего Новгорода и на трассах области затруднено из-за ледяного дождя.

«Министерству транспорта и автомобильных дорог необходимо осуществлять мониторинг на тех участках, где уже возникли проблемы. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручается усилить контроль за ситуацией с работой систем жизнеобеспечения и в сфере благоустройства», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Никитин призвал все муниципальные службы региона быть готовыми к внештатным ситуациям и потребовал от них особого внимания.

Напомним, что тяжелые погодные условия вынудили власти Башкирии отменить рейсы междугородних автобусов.