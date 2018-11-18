Артема Прокофьева сместили с должности второго секретаря рескома КПРФ

Депутат Артем Прокофьев на отчетно-выборной конференции татарстанского отделения КПРФ смещен с ключевой должности секретаря рескома по организационно-партийной работе.

Должность считается второй по значимости в рескоме. Делегаты отчетно-выборной конференции большинством голосов в этот раз назначили Прокофьева секретарем по депутатской вертикали. Его место занял Александр Комиссаров, пишет «Коммерсант».

Делегаты также продлили полномочия первого секретаря татарстанского комитета Хафиза Миргалимова на два года, руководящего отделением бессменно с 2004 года. В Госсовете Татарстана он также возглавляет фракцию КПРФ.

Напомним, ранее между Миргалимовым и Прокофьевым произошла потасовка, после которой стоял вопрос об отставке Прокофьева. Позднее главные коммунисты Татарстана помирились.