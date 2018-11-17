Владислав Подъяпольский: «Билялов доказывает у себя в команде, я — у себя»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Вратар «Ак Барса» Владислав Подъяпольский, выигравший серию послематчевых буллитных бросков поделился мыслями по матче против рижского «Динамо» (2:1).

– Соперник чем-то удивил? Голов долго не было.

– Хороший соперник, команда хорошо двигалась. И мы хорошо играли. Просто шайба не шла [в ворота]. Мы [вратари] неплохо выглядели сегодня, было какое-то везение. Соперники хорошо играли, хотели забить, поэтому такой счет.

– Насколько обидная шайба залетела? На первый бросок получилось среагировать.

– Залетела и залетела, чего сейчас обсуждать. Не обидно, главное – выиграли.

– Сегодня было противостояние двух молодых вратарей. То, что против тебя играл бывший вратарь и воспитанник «Ак Барса», не играло никакой роли?

– Да не знаю. Обычная игра, у меня не было такого. Он [Тимур Билялов] там играет, доказывает. Я тут доказываю. Хотелось самому себе доказать, что я могу играть.

– С Биляловым вы наверняка знакомы. Поговорили после матча?

– Поздравили друг друга с хорошей игрой и пожелали удачи.

– Был ли какой-то самый тяжелый бросок в серии буллитов?

– Да нет, перед всеми бросками понимал, что будут делать нападающие, — цитирует Подъяпольского корреспондент «Реального времени».