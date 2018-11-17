Алексей Потапов: «Долго не могли забить? Нет, не Билялов виноват, а наше невезение»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвел итог победного матча с «Динамо Рига» (2:1).

— Сегодня получился очень напряженный матч, скорости будто в плей-офф, — обратился корреспондент «Реального времени» к форварду «Ак Барса» Алексею Потапову после игры.

— Да, очень хорошая команда приехала. Был очень интересный матч, мы заранее знали, что будет непростой соперник, в принципе так и получилось. Рад победе.

— Долго не могли забить — это Билялов так хорош был?

— Это невезение. Где-то недоработка, где-то потеря концентрации, хорошо, что все удалось. Надеюсь, что дальше будет легче, — цитирует Потапова корреспондент «Реального времени».