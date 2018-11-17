Минниханов назвал подготовку к выборам в Госсовет РТ ключевой задачей для «Единой России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на конференции ТРО ВПП «Единая Россия» заявил, что подготовка к выборам в Госсовет РТ в 2019 году является ключевой задачей партии.

«Мы не можем не учитывать, что влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает ряд негативных факторов, таких как общее обострение международной обстановки, информационное и экономическое давление на страну, рост социального недовольства в силу отдельных непопулярных, но жизненно важных решений нашего правительства. Это не должно нас смущать, именно в этих условиях должны проявляться сильные стороны нашей партии», — сказал он.

В своем выступлении Минниханов сказал, что «Единая Россия» способствует развитию экономики и социальной сферы Татарстана.

«Единая Россия» как основная политическая сила Татарстана системно работает над закреплением в республике социальной стабильности. Особенно заметна роль многотысячного депутатского корпуса единороссов», — цитирует главу РТ его пресс-служба.