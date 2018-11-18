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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +2

05:30, 18.11.2018
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +2
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 18 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от -3 до +2 градусов. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +2°С.

Общество Татарстан
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