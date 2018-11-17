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Власти Самары закрыли проезд к штурмовику Ил-2

13:12, 17.11.2018
Власти Самары закрыли проезд к штурмовику Ил-2
Фото: 63.ru

Власти Самары решили проблему ночного дрифта на площадке перед памятником штурмовику Ил-2. Дорожники установили ограничительные столбики.

«Сделал фото утром. Столбики поставили», — приводит слова местного жителя портал 63.ru.

Напомним, что памятник расположен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Жители нередко обращались не только к городским властям и ГИБДД, но даже к губернатору Самарской области. Они жаловались, что молодежь устраивает на этом участке заезды и ночные танцы под громкую музыку.

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