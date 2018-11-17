Эксперты официально дали новое определение килограмму

Килограмм получил новое точное физическое определение, выраженное не через объекты реального мира, а абстрактные математические константы — скорость света или заряд электрона.

Также новые определения получили ампер, кельвин и моль, сообщает Chemistry World. Это позволит заменить Парижский эталон массы.



Килограмм оставался одной из немногих фундаментальных единиц системы СИ, которая определялась не через константы, а через реальный физический эталон — платиново-иридиевый цилиндр. Его изготовили еще в 1889 году.

В связи с тем, что масса цилиндра постепенно уменьшалась, в 2005 году началась разработка новых определений основных единиц измерения. Через 6 лет ученые решили выработать математический эталон массы, базирующийся на постоянной Планка и формуле Эйнштейна E=mc2. После были проведены три независимых эксперимента, результаты которых согласовали в середине 2017 года и только сегодня во Франции утвердили.

Отмечается, что платиновый цилиндр потеряет свое значение 20 мая 2019 года, во Всемирный день метрологии.