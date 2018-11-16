С Байконура впервые после аварии запустили ракету-носитель «Союз-ФГ»

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (МКС).

В 21.23 по мск грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет. Антенны и солнечные батареи грузового космического корабля полностью раскрылись через несколько минут после выведения корабля на орбиту полета к МКС, передает ТАСС.

Стыковка «Прогресса» с МКС должна состояться 18 ноября в 22:29 мск. Он доставит на станцию около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Этот пуск стал первым для ракет данного типа после аварии 11 октября, когда во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.