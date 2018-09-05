ЦБ выпустил монету, посвященную 200-летию основания Грозного

Центробанк сегодня, 5 сентября, выпустил в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 200-летию основания Грозного.

Как сообщает пресс-служба регулятора, тираж составит 2 тыс. штук.



Кроме того, ЦБ выпускает в обращение две серебряные монеты номиналами 3 рубля и 25 рублей серии «100-летие Государственного музея искусства народов Востока», серебряную монету номиналом 25 рублей «Усадьба «Мцыри (Спасское)» серии «Памятники архитектуры России». Также выпущены серебряная монета номиналом 3 рубля, золотая монета номиналом 50 рублей и две монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске».

Ранее сообщалось, что Центробанк выпустит монету к 100-летию башкирского литератора Мустая Карима.