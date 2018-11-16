Елизавета Туктамышева: «Поддерживаю Медведеву в решении уйти от Тутберидзе, я поступила бы так же»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Евгению Медведеву в ее решении уйти от тренера Этери Тутберидзе.

«Я не думала о том, чтобы обойти Медведеву. Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше. Поддерживаю ли я ее решение сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же», — сказала Туктамышева.

Напомним, сегодня пройдет очередной этап Гран-при в Москве, где выступит Алина Загитова.