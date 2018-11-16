Дэвид Немировски: «Мы начали играть, только когда пропустили две шайбы»

Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло рижскому «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ — 2:3.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход встречи:

— Мы начали играть только тогда, когда пропустили две шайбы. Не знаю, почему не сделали этого раньше. Были моменты, но их надо реализовывать. Когда не забиваешь ты, это делает соперник. Не могу сказать, что расслабленно подошли к завершению атак. Просто с самого начала игры не было концентрации. Потом вроде начали играть, но допустили ошибки, которые привели к поражению. Завтра на собрании будем разбираться, в чем причина, — рассказал наставник.

