Казанский «Синтез-УОР» продолжил беспроигрышную серию во втором туре ЧР

Во втором туре Высшей лиги по водному поло ватерполисты казанского «Синтез УОР» сыграли вничью с дублерами волгоградского «Спартака»,11-11. Таким образом казанская команда продолжила свою беспроигрышную серию до трех матчей во втором туре. Самым результативным в составе «Синтез-УОР» стал Егор Васильев, забросивший в 3 мяча.



Очередную победу в свой актив записал лидер высшей лиги – минский РЦОП, разгромивший подмосковный «Штурм-2002»-2 со счетом 11-3.



Соревнования продолжатся до субботы, 17 ноября, в плавательном бассейне «Оргсинтез». Начало игр ежедневно в 10.00 утра по московскому времени. Вход свободный, сообщает пресс-служба СК «Синтез».