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Происшествия

В Самарской области перевернулся грузовик с водкой

16:10, 15.11.2018 1
В Самарской области перевернулся грузовик с водкой
Фото: pixabay.com

Под городом Сызранью в Самарской области перевернулся грузовик с водкой.

Инцидент произошел вечером в среду, 14 ноября, на 865-м километре автодороги М-5. По предварительным данным, на трассе у грузопассажирского «Валдая» на скорости оторвало заднее левое колесо. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Оторвавшееся колесо врезалось во встречную «Газель» с водкой. Автотранспорт также вылетел в кювет.

В результате ДТП часть продукции, перевозимой в грузовике, разбилась. Кроме того, в больницу были доставлены четыре человека — два водителя и два пассажира большегрузов, передает издание «КТВ-Луч».

Напомним, ранее в Ульяновской области грузовик с коньяком попал в аварию.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:15
    И на вашей улице когда нибудь перевернется
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