В Самарской области перевернулся грузовик с водкой

Под городом Сызранью в Самарской области перевернулся грузовик с водкой.

Инцидент произошел вечером в среду, 14 ноября, на 865-м километре автодороги М-5. По предварительным данным, на трассе у грузопассажирского «Валдая» на скорости оторвало заднее левое колесо. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Оторвавшееся колесо врезалось во встречную «Газель» с водкой. Автотранспорт также вылетел в кювет.

В результате ДТП часть продукции, перевозимой в грузовике, разбилась. Кроме того, в больницу были доставлены четыре человека — два водителя и два пассажира большегрузов, передает издание «КТВ-Луч».

Напомним, ранее в Ульяновской области грузовик с коньяком попал в аварию.