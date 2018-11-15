КИУ вошел в топ частных вузов России по доходам

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) вошел в рейтинг самых высокодоходных частных вузов России.

Университет разместился на одиннадцатой строчке рейтинга с доходом в 785,5 млн рублей. Первые строчки рейтинга заняли Московский финансово-юридический факультет (МФЮА) — 2,7 млрд рублей, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» — 2,3 млрд, Российский университет кооперации — 1,6 млрд рублей, сообщает «Проект».

Отмечается, что лишь несколько частных вузов в России попадают в рейтинги лучших университетов страны и мира. Среди них — Европейский университет в Санкт-Петербурге, Российская экономическая школа и Российский новый университет. Других негосударственных вузов в международных рейтингах нет, указывает издание.

Ранее Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) вошел в перечень лучших вузов по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности региональных государственных и негосударственных вузов страны. Исследование проводилось «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки РФ.