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ФАС сообщила о хакерской атаке на служебные пароли

10:02, 15.11.2018
ФАС сообщила о хакерской атаке на служебные пароли
Фото: pixabay.com

Системы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подверглись хакерской атаке накануне, 14 ноября. Вредоносная программа крадет служебные логины и пароли.

«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», — передает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления общественных связей службы Ирину Кашунину.

Вирусом заразились ресурсы центрального аппарата и территориальных органов. Отмечается, что в ведомстве оперативно отреагировали на распространение вируса и никто в результате инцидента не пострадал. Нанесен ли в результате кибератаки ущерб ФАС, не уточняется.

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