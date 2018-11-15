ФАС сообщила о хакерской атаке на служебные пароли

Системы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подверглись хакерской атаке накануне, 14 ноября. Вредоносная программа крадет служебные логины и пароли.



«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», — передает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления общественных связей службы Ирину Кашунину.

Вирусом заразились ресурсы центрального аппарата и территориальных органов. Отмечается, что в ведомстве оперативно отреагировали на распространение вируса и никто в результате инцидента не пострадал. Нанесен ли в результате кибератаки ущерб ФАС, не уточняется.