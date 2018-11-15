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Аккаунт Кадырова в Instagram снова недоступен после поста о «брате пистолете»

08:56, 15.11.2018
Аккаунт Кадырова в Instagram снова недоступен после поста о «брате пистолете»
Фото: kremlin.ru

Аккаунт Главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram снова недоступен после того, как его разблокировали накануне.

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится на странице при переходе в профиль Кадырова в соцсети.

Пока не уточняется, связана ли ситуация с новой блокировкой аккаунта. Сам глава Чечни пока никак не прокомментировал.

Накануне Кадыров опубликовал пост «брату пистолету». Сейчас он также недоступен, но пользователи соцсетей опубликовали его скриншоты.

Напомним, 14 ноября аккаунт Кадырова восстановили после 11 месяцев блокировки.

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