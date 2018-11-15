Аккаунт Кадырова в Instagram снова недоступен после поста о «брате пистолете»

Аккаунт Главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram снова недоступен после того, как его разблокировали накануне.



«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится на странице при переходе в профиль Кадырова в соцсети.

Пока не уточняется, связана ли ситуация с новой блокировкой аккаунта. Сам глава Чечни пока никак не прокомментировал.

Накануне Кадыров опубликовал пост «брату пистолету». Сейчас он также недоступен, но пользователи соцсетей опубликовали его скриншоты.

Хороший пост Кадыров написал об оружии. pic.twitter.com/Y1Ons5bLxx

— Илья Ремесло (@iremeslo) 14 ноября 2018 г.

Напомним, 14 ноября аккаунт Кадырова восстановили после 11 месяцев блокировки.