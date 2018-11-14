Instagram восстановил аккаунт Кадырова

Социальная сеть Instagram разблокировала официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова.

Политик назвал восстановление аккаунта торжеством справедливости.

«В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov_95 в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти 11 месяцев. Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции, поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам», — написал он на своем канале в Telegram.

Напомним, что 23 декабря аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен из-за «диверсионной кибертаки», а после был заблокирован.