Казанский «Зенит» на выезде обыграл уфимский «Урал»

Казанский «Зенит» сегодня обыграл уфимский «Урал» в матче чемпионата России по волейболу — 2018/2019.



Встреча прошла в Уфе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (18:25; 23:25; 20:25).

После пяти сыгранных матчей «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. «Урал» остался на девятом месте с пятью набранными очками.

В следующем матче казанцы 17 ноября встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в прошлом матче Суперлиги «Зенит» уверенно обыграл белгородское «Белогорье». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).