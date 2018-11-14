В Актаныше спроектируют горнолыжный комплекс за 4,5 млн

Фото: Максим Платонов

Электронный аукцион на проектирование горнолыжного комплекса в черте села Актаныш был объявлен 8 ноября. Победителя определят в конце месяца. Проектной организации, которая выиграет тендер, предстоит разработать документацию на строительство насыпи, трех спусков и двух канатных дорог. Инженерные изыскания на выделенной под строительство ГЛК площадке были завершены еще летом.

Автором идеи строительства в Актаныше ГЛК, который мог бы составить конкуренцию известному комплексу «Казань-Свияга», по слухам, является глава района — экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов. Построить «горнолыжку» предлагается вблизи от действующего местного многофункционального спортивного комплекса — Ледового дворца, а обеспечить ее заполняемость и, соответственно, денежные поступления для содержания дорогой «игрушки» — за счет привлечения профессиональных спортсменов и туристов. Подробности о проекте читайте в материале «Реального времени».