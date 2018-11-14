Футболист Тарасов просит уменьшить алименты в 4 раза, долг по ним — более 15 млн рублей

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал иск в суд на свою бывшую жену Оксану в связи с делом об алиментах для их 9-летней дочери Ангелины. Несмотря на имеющийся у него долг по алиментам в сумме более 15 млн рублей, он просит уменьшить их размер в 4 раза.

«Да, мы только вчера (12 ноября, — прим. ред.) узнали о новом иске, ознакомились с материалами. Это, конечно, очень смешной иск. Тарасов не перестает удивлять. Он снова просит уменьшить алименты до 100 тысяч рублей. Изначально суд присудил 198 тысяч рублей, но на сегодняшний день, с учетом индексации, это 400 тысяч рублей, которые уже перечисляются Оксане Тарасовой через клуб «Локомотив». То есть он просит уменьшить алименты в 4 раза.

Зато больше не просит уменьшить размер задолженности. Видимо, понял, что это законом не предусмотрено. И просит определить порядок общения с дочерью. Требования смешные, так как он просит, чтобы бывшая супруга ему давала общаться с ребенком, когда он этого хочет. Мы будем с ситуацией разбираться», — поведал адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.



Напомним, ранее стало известно, что Тарасов задолжал своей бывшей жене более 15 млн рублей алиментов.