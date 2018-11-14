Митрополит УПЦ о закрытой встрече с Порошенко: «Было приглашение от президента, я на него откликнулся»

Президент Украины Петр Порошенко накануне провел встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Это была закрытая встреча», — рассказал один из ее участников — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). При этом он не стал раскрывать содержание беседы.

«Было приглашение от президента, я на него откликнулся. Это президент моего государства. Я за него голосовал на выборах, возлагаю надежды как на гаранта Конституции, защитника моих прав как гражданина, как священника», — цитирует митрополита «Политика Сегодня».

В пресс-службе УПЦ рассказали, что узнали о встрече епископов с Порошенко из СМИ.



Ранее сообщалось, что Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических. После этого Русская православная церковь разорвала общение с Константинополем.