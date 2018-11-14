Волейбольное «башкирско-татарское дерби» примет Уфа

В среду, 14 ноября пройдет очередное башкирско-татарское дерби. На этот раз волейбольный «Урал» примет «Зенит-Казань» в рамках чемпионата российской мужской волейбольной Суперлиги.

ВК «Зенит-Казань» находится в лидирующей тройке (вторая позиция) — четыре победы, «Урал» занимает девятое место с 5 очками, в активе уфимской команды две победы и два поражения.

В предыдущем туре «Урал» вырвал победу у гостей из сургутской «Газпром-Югры» со счетом 3:2 на тай-брейке.

Казанская команда в прошлой своей встрече дома выиграла у «Белогорья» из Белгорода со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).



