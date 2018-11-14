Японские СМИ считают преемником Путина тульского губернатора

Преемника будет определять президент России Владимир Путин. Однако наиболее вероятным кандидатом уже называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«После назначения Дюмина в Тульской области сконцентрировались средства, немыслимые для других областей. Город развивается стремительными темпами. Сейчас область рекламируется в качестве образцовой», — пишет японское издание «Нихон кэйдзай» со ссылкой на эксперта Центра политических технологий Алексея Макаркина.

Отмечается, что перед выборами в Госдуму в 2021 году преемник может быть назначен новым премьер-министром, постепенно ему будут передаваться полномочия.

«В конце 2007 года кандидатом в президенты был назначен Медведев, и это был выбор, при котором Путин мог в любое время занять президентское кресло. В этот раз выбор будет еще более тщательным», — отмечает эксперт.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин называет три кандидатуры на пост президента. Среди них Дюмин, а также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

«Все они из ФСО, и находятся в хороших отношениях», — отмечает Мухин.