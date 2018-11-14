Эксперт спрогнозировал рост доллара выше 68 рублей сегодня

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,75-68,25 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, курс рубля преодолел уровень сопротивления в 68 рублей за доллар на фоне ситуации на рынке нефти. Накануне котировки черного золота упали ниже 66 долл./бар. ОПЕК допустила переизбыток предложения на рынке нефти и понизила рост спроса на нее в 2018 году на 40 тыс барр./день.

среди аналитиков появилось мнение, что среди санкций, которые планирует ввести США против РФ может быть выбран запрет на импорт российской нефти. Это около 5% всего импорта нефти и нефтепродуктов в США. Данная мера может вызвать временный рост котировок черного золота.

Кроме того, ослабление рубля, сохранение санкционной риторики и отток капитала может ускорить решение Банка России по очередному незначительному повышению ключевой ставки.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю на уровне 67,5—68 за 1$.