Владимир Ткачев: «В первых двух периодах пытались довести моменты до верного, но хорошо, что в итоге забили»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Слованом» (2:1) поделился мыслями, за счет чего удалось переломить ход матча.

— Сегодня получились не самые приятные первые два периода. С чем это связано?

— Я не скажу, что у нас было мало моментов для взятия ворот, их было предостаточно. Просто пытались довести игру до верного, забить в пустые ворот. Хорошо, что забили свои моменты, хотя повторюсь, что должны забивать больше.

— Самый позитивный момент в этом матче.

— В принципе, самоотверженность всех ребят, которые сегодня играли, ложились под шайбу, совершали хорошие моменты в игровом плане. Поэтому я отмечу всю команду. И игру Эмиля Гарипова – он молодец, здорово сыграл.

— Зинэтула Хайдарович сказал, что вы во время перерыва готовились особо со Станиславом. Что это за работа? И насколько довольны ею?

— Как мы работали, наверное, пусть останется между нами. А итоги сейчас подводить рано. Серия только начинается, и будет непросто, игры практически через день будут. Нужно будет правильно подходить к матчам и настраиваться. Итоги будем подводить позднее.