Владимир Ткачев: «В первых двух периодах пытались довести моменты до верного, но хорошо, что в итоге забили»
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Слованом» (2:1) поделился мыслями, за счет чего удалось переломить ход матча.
— Сегодня получились не самые приятные первые два периода. С чем это связано?
— Я не скажу, что у нас было мало моментов для взятия ворот, их было предостаточно. Просто пытались довести игру до верного, забить в пустые ворот. Хорошо, что забили свои моменты, хотя повторюсь, что должны забивать больше.
— Самый позитивный момент в этом матче.
— В принципе, самоотверженность всех ребят, которые сегодня играли, ложились под шайбу, совершали хорошие моменты в игровом плане. Поэтому я отмечу всю команду. И игру Эмиля Гарипова – он молодец, здорово сыграл.
— Зинэтула Хайдарович сказал, что вы во время перерыва готовились особо со Станиславом. Что это за работа? И насколько довольны ею?
— Как мы работали, наверное, пусть останется между нами. А итоги сейчас подводить рано. Серия только начинается, и будет непросто, игры практически через день будут. Нужно будет правильно подходить к матчам и настраиваться. Итоги будем подводить позднее.СпортХоккей Татарстан
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