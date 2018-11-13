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Россия может отказаться от участия в форуме в Давосе впервые с 1992 года

18:15, 13.11.2018 1
Россия может отказаться от участия в форуме в Давосе впервые с 1992 года
Фото: realnoevremya.ru

Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если организаторы не снимут ограничения в отношении российских бизнесменов.

«Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса [об ограничении их участия в форуме в Давосе], не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, президент Швейцарии Ален Берсе сказал, что «наведет справки» по поводу ситуации, пишет ТАСС.

Отметим, что Россия регулярно участвуют в Давосском форуме с 1992 года.

Ранее организаторы в Давосе направили уведомления российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что на мероприятии их не ждут. Все трое находятся в санкционном списке США.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:32
    кому вы там нужны без денег
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