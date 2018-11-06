Вексельберга, Дерипаску и Костина попросили не приезжать на экономический форум в Давосе

Организаторы ежегодного экономического форума в Давосе направили уведомления российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что на мероприятии их не ждут. Все трое находятся в санкционном списке США.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, именно санкции заставили организатора форума, швейцарскую неправительственную организацию, сделать соответствующее заявление. Однако запретить приезжать на форум российским бизнесменам никаких законных оснований нет.

Отмечается, что решение не пустить троих представителей российской бизнес-элиты подрывает попытки организаторов форума убедить принять участие в форуме президента России Владимира Путина. В Кремле подтвердили, что Путин не планирует приезжать в Давос.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о планах госкорпорации провести в Казани форум по обсуждению компетенций будущего. Он назвал этот форум «профессиональным Давосом».

