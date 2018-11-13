Шамиль Газизов: «Шансы начать играть за «Уфу» у Сейдахмета ныне большие»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал казахским СМИ судьбу Еркебулана Сейдахмета. Ранее Газизов сказал о возможных изменениях в составе клуба наступающей зимой.



— По интересу итальянских клубов не буду комментировать. Естественно, ребята талантливые у нас есть, но раскрывать, кем именно из них интересуются из Италии, не стану — сейчас это было бы неправильно.

У Еркебулана Сейдахмета в «Уфе», думаю, все будет хорошо. Он преодолел сложный этап, когда получил две травмы и не прошел с командой полноценные сборы. Российский чемпионат — очень сложный в плане борьбы. Чтобы выходить на поле, нужно быть готовым на все 100 процентов. Еркебулану в этом мешали имевшиеся повреждения. Но сейчас он готов на все 100, и шансы начать играть за «Уфу» у него в данный момент большие, — рассказал функционер.

