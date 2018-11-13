Суд обязал Шереметьевскую таможню выплатить «дочке» Apple более 147 млн рублей

Арбитражный суд Московской области обязал Шереметьевскую таможню выплатить 147,2 млн рублей российской дочерней компании Apple — «Эппл Рус» — по делу об «умных» часах iWatch.

«Обязать Шереметьевскую таможню внести изменения в декларации и возвратить «Эппл Рус» излишне взысканные 42,9 млн рублей платежей и 104,1 млн рублей процентов», — приводит решение суда RNS.

Адвокат таможни заявил, что она не уклоняется от платежей. В Шереметьевской таможне считают, что платежи по нескольким декларациям не являются излишне выплаченными.



Напомним, что российская «дочка» Apple подала иск к Шереметьевской таможне на 146 млн рублей в августе этого года. В таможне заявили, что оспариваемое Apple решение принято «в связи с техническими ошибками, допущенными «Эппл Рус» при подаче соответствующих заявлений», а исправленных заявлений Apple в таможню не направляла.