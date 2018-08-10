Apple подала иск к Шереметьевской таможне на 146 млн рублей

Российская «дочка» Apple — «Эппл Рус» подала в Арбитражный суд Московской области иск к Шереметьевской таможне. Об этом говорится в материалах арбитража.

Истец оспаривает принятое в апреле решение таможни и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на сумму 42,9 млн руб., начисленные проценты (103,3 млн руб.), а также оплаченную госпошлину (0,2 млн руб.) Общая сумма исковых требований Apple составляет 146,1 млн рублей, следует из документов суда.

В Шереметьевской таможне пояснили, что претензии касаются таможенных платежей за умные часы iWatch.

Ведомство считает, что оспариваемое Apple решение принято «в связи с техническими ошибками, допущенными «Эппл Рус» при подаче соответствующих заявлений», а исправленных заявлений Apple в таможню не направляла.

«Требование общества о взыскании процентов не может быть удовлетворено в связи с тем, что «Эппл Рус» самостоятельно уплатила таможенные платежи»,— цитирует RNS представителя таможни.

Ранее Apple подавала в суд на интернет-магазин России за незаконное использование товарных знаков.