ФСБ задержала активистку движения по возвращению из Сирии российских женщин и детей

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту «Шереметьево» уроженку Дагестана Загидат Абакарову, которая планировала принять участие в Москве в пресс-конференции по вопросам возвращения российских женщин и детей из зон военных действий на Ближнем Востоке.



По словам члена чеченского Совета по правам человека Хеды Саратовой, причина задержания пока неизвестна. Абакарова — волонтер рабочей группы, которая занимается вопросом возвращения россиянок и их детей из зон боевых действий, передают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на Саратову.