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Происшествия

ФСБ задержала активистку движения по возвращению из Сирии российских женщин и детей

09:43, 13.11.2018

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту «Шереметьево» уроженку Дагестана Загидат Абакарову, которая планировала принять участие в Москве в пресс-конференции по вопросам возвращения российских женщин и детей из зон военных действий на Ближнем Востоке.

По словам члена чеченского Совета по правам человека Хеды Саратовой, причина задержания пока неизвестна. Абакарова — волонтер рабочей группы, которая занимается вопросом возвращения россиянок и их детей из зон боевых действий, передают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на Саратову.

Ожидалось, что на мероприятии выступят Абакарова и еще одна девушка из Дагестана, которой ранее вынесли приговор за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом. Происшествия
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