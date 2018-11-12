В Таджикистане задержали боевиков ИГ, планировавших атаковать российскую базу

В Таджикистане задержали группу из 12 боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они планировали совершить теракты против 201-й российской военной базы.

Как сообщает «Радио Озоди» — таджикская служба «Радио Свобода», — задержание произошло 4 ноября. Группу возглавлял житель города Вахдат по имени Сухроб (его фамилия не называется).

Очевидцами допроса стали местные жители.

«Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв на военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их цель была комендатура военной базы», — рассказал один из собеседников издания.



Ранее стало известно, что во время бунта в одной из тюрем Таджикистана были убиты 25 заключенных и двое охранников. Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское государство». Позже число убитых выросло до 50.