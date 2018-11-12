Трех сотрудников управления Росрыболовства из РТ, Удмуртии и Чувашии наказали за нарушения при проверках

Государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Татарстану, а также ведущих специалистов-экспертов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии и Удмуртии привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам проверки Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).



Представление об устранении нарушений законодательства руководству территориального управления внес замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.

«Основанием для внесения акта прокурорского реагирования послужили допущенные нарушения порядка проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного значения, несоответствие распоряжений о проведении проверок юридических лиц предъявляемым требованиям, а также невнесения в единый реестр проверок информации о проведенных контрольных мероприятиях», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции из-за квот на вылов рыбы.