Уфимские сборники могут встретиться в Лиге наций УЕФА

Сразу несколько футболистов «Уфы» получили вызовы в свои национальные сборные на матчи Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Помимо казахстанца Еркебулана Сейдахмета, еще пять человек вызваны в расположение национальных команд.



Защитник Йонуц Неделчару отправился в сборную Румынии, которая проведет матчи с Литвой (18 ноября) и с Черногорией (21 ноября).

В сборную Молдовы на матчи с Сан-Марино (16 ноября) и Люксембургом (18 ноября) вызван полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп.

Защитник Джемал Табидзе в составе национальной сборной Грузии сыграет с Андоррой (16 ноября) и Казахстаном (19 ноября).

Оливье Тилль в составе сборной Люксембурга встретится с Белоруссией (16 ноября) и с командой Молдовы (18 ноября).

Боян Йокич вызван в состав сборной Словении, где будет тренироваться по индивидуальной программе и набирать физические кондиции после полученной травмы.

Отметим, что в вышеназванных матчах могут сразиться друг против друга Табидзе и Сейдахмет, а также Карп и Тилль.

