Уфимские сборники могут встретиться в Лиге наций УЕФА
Сразу несколько футболистов «Уфы» получили вызовы в свои национальные сборные на матчи Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Помимо казахстанца Еркебулана Сейдахмета, еще пять человек вызваны в расположение национальных команд.
Защитник Йонуц Неделчару отправился в сборную Румынии, которая проведет матчи с Литвой (18 ноября) и с Черногорией (21 ноября).
В сборную Молдовы на матчи с Сан-Марино (16 ноября) и Люксембургом (18 ноября) вызван полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп.
Защитник Джемал Табидзе в составе национальной сборной Грузии сыграет с Андоррой (16 ноября) и Казахстаном (19 ноября).
Оливье Тилль в составе сборной Люксембурга встретится с Белоруссией (16 ноября) и с командой Молдовы (18 ноября).
Боян Йокич вызван в состав сборной Словении, где будет тренироваться по индивидуальной программе и набирать физические кондиции после полученной травмы.
Отметим, что в вышеназванных матчах могут сразиться друг против друга Табидзе и Сейдахмет, а также Карп и Тилль.
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