Хоккейный Евротур может заменить аналог футбольного Кубка Европы

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной Роман Ротенберг рассказал об изменениях, которые могут коснуться Евротура.



«Возможно, Евротуру нужно сделать ребрендинг. Обсуждается новый формат — Кубок Европы. По футбольному аналогу, матчи сборных в рамках кубка. Это обсуждается между федерациями, потому что с точки зрения формата всегда нужно стремиться к улучшению, чтобы было как можно больше болельщиков.



Варианты состава участников разные, но, наверное, это четыре топовых сборных, которые есть сейчас. С точки зрения международных пауз невозможно проводить его в другом формате. Параллельно с Кубком Карьяла проходил Кубок Германии, где играла наша олимпийская сборная. Нет технической возможности для расширения, потому что те же немцы или словаки проводят на хорошем уровне свои турниры и не хотят от них отказываться. Они хотят играть дома», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Отметим, что следующий этап Евротура, Кубок Первого канала, состоится в середине декабря.

