Илья Воробьев: «Общий фон в сборной России очень приличный»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги Кубка Карьяла, отметив, что сейчас говорить о составе на следующий этап Евротура еще рано.

— Что не получилось в матче с чехами?



— Плотная игра. Мы совершили не совсем нужные ошибки, нельзя этого делать. В конце старались, боролись.



— Не всегда получалось большинство. Почему?



— Потому что наше большинство тоже разбирают.



— Выиграли Кубок Карьяла, посмотрели молодых игроков. Что скажете о новичках сборной?



— Позитива больше. Мы выиграли кубок, очень много молодых ребят проверили, было много дебютантов. Будем делать выводы и смотреть дальше.



— Есть ли кто-то, кого вы хотели бы выделить?

— Нет, у нас команда. Мы никого не выделяем. Работает команда, мы играем в командный хоккей.



— Ошибки из-за того, что настроиться на чехов не совсем удалось?



— Нет, настрой был нормальный.



— Может ли кто-то из состава олимпийской сборной, выигравшей свой турнир, попасть на следующий этап Евротура?



— Она для этого и существует. Что в прошлом году, что сейчас. Это ротация, две команды. Мы смотрим всех игроков, обмениваемся мнениями с тренерами олимпийской сборной, со скаутами. Будем смотреть и думать.



— В декабре мы увидим Гусева и Дацюка?



— Доживем до декабря и посмотрим. Сейчас немножко рановато говорить.



— Вы много доверяли защитнику Василевскому, он оправдал доверие?



— Мы сейчас не будем переходить на персоналии. Мы выиграли турнир, а сегодня нам не хватило одного гола. Но общий фон очень приличный, — приводит слова Воробьева «Чемпионат».



Напомним, что следующий этап Евротура, Кубок Первого канала, состоится в середине декабря.

