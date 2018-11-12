В Катаре впервые за несколько лет прошел мощный ливень — видео

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В Катар пришел мощный циклон и принес с собой ливни и грозы, которых не видели в этом эмирате несколько лет.

Ливни с грозами — явление крайне редкое для Катара. Такого здесь не видели несколько лет. #Qatar #thunderstorm pic.twitter.com/tRulN4kDBv

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.

«Я не припомню, чтобы такие темные грозовые тучи стояли над Дохой, и такая погода была в Катаре в последние десять лет», — цитирует «РИА Новости» проживающего в Катаре более десяти лет гражданина Египта Хишама Ахмеда.

В результате ливней на центральных магистралях стала скапливаться вода, образуя длинные пробки. На данный момент власти не могут справиться с прибывающей водой на улице, несмотря на то, что автоцистерны с насосами откачивали воду с трасс.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за подтоплений, которые возникли в результате проливных дождей, пострадали более 720 человек.