Сборная России по хоккею проиграла чехам
Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии. Матч. третьего тура Кубка Карьяла прошел в Хельсинки и закончился со счетом 2:5.
У россиян отличились Кирилл Капризов (3) и Алексей Василевский (17). В составе чехов шайбы забросили Михал Ржепик (12), Доминик Кубалик (22, 34, 60) и Радован Павлик (60).
Ранее сборная России по хоккею досрочно выиграла стартовый этап Евротура — Кубок Карьяла в Финляндии.СпортХоккей
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