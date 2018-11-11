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Сборная России по хоккею проиграла чехам

17:05, 11.11.2018
Сборная России по хоккею проиграла чехам
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии. Матч. третьего тура Кубка Карьяла прошел в Хельсинки и закончился со счетом 2:5.

У россиян отличились Кирилл Капризов (3) и Алексей Василевский (17). В составе чехов шайбы забросили Михал Ржепик (12), Доминик Кубалик (22, 34, 60) и Радован Павлик (60).

Ранее сборная России по хоккею досрочно выиграла стартовый этап Евротура — Кубок Карьяла в Финляндии.

СпортХоккей
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