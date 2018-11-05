«Уфа» уступила «Крыльям Советов»
«Уфа» уступила дома самарским «Крыльям Советов». Матч 13-го тура российской Премьер-лиги закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.
В составе «Уфы» забил Дмитрий Сысуев. У соперника отличились Мирал Самарджич и Павел Яковлев, забивший победный гол самарцев в компенсированное время матча.
Уфимцы с 11 очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» имеют в активе 14 очков и находятся строчкой выше, на 13-м месте.
Ранее «Уфа» сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом». Матч закончился со счетом 1:1.СпортФутбол Башкортостан
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