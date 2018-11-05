Новости спорта

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» уступила «Крыльям Советов»

18:25, 05.11.2018
«Уфа» уступила «Крыльям Советов»
Фото: vk.com / ufafc

«Уфа» уступила дома самарским «Крыльям Советов». Матч 13-го тура российской Премьер-лиги закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе «Уфы» забил Дмитрий Сысуев. У соперника отличились Мирал Самарджич и Павел Яковлев, забивший победный гол самарцев в компенсированное время матча.

Уфимцы с 11 очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» имеют в активе 14 очков и находятся строчкой выше, на 13-м месте.

Ранее «Уфа» сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом». Матч закончился со счетом 1:1.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты