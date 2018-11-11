Задержанный в США российский журналист Малькевич покинул страну

Российский журналист Александр Малькевич рассказал, что был задержан в США для уведомления о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иностранного агента и в данный момент покинул США.

Малькевич сообщил, что сейчас находится в Париже. По его словам, он был задержан в аэропорту Вашингтона 9 ноября, откуда собирался направиться во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

«Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители», — цитирует журналиста «Интерфакс».

Он также сообщил, что сотрудники ФБР несколько часов задавали ему вопросы относительно «вмешательства» в американские выборы в 2016 году. После этого ему вручили уведомление о необходимости регистрации USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иноагента.

Ранее посольство РФ обратилось в Госдеп США после информации о задержании журналиста Александра Малькевича. Он находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Малькевич указал, что в ходе выборов было допущено несколько нарушений.