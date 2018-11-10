Кожевников об игре со шведами: «Защита добротно смотрелась, мне Педан понравился»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевниковподелился мнением о матче сборных России и Швеции 4:1 на Кубке Карьяла:



«От игры со Швецией сложилось нормальное впечатление. Выиграли, молодцы. Хорошо играли. Когда шведы ещё сопротивлялись, не так много моментов было, Шестёркин уверенно выглядел. Игра со стороны шведов была не очень агрессивной. У них смотрелась команда, когда они собирали свою лигу, а не людей из КХЛ, которые не хотели умирать.



Телегин — работяга, хорошо смотрелся сегодня. Выстрелил Кузьменко, он талант, но пока не хватает стабильности. Вратарю в таких играх важно «пенку» не пустить, Шестёркин с этим справился, хоть и не очень много работы у него было. Защита добротно смотрелась, мне Педан понравился, — цитирует Кожевникова „Чемпионат“.

Напомним, защитник „Ак Барса“ Андрей Педан в первом матче турнира против финнов отметился заброшенной шайбой.



