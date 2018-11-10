Новости спорта

21:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кожевников об игре со шведами: «Защита добротно смотрелась, мне Педан понравился»

21:15, 10.11.2018

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевниковподелился мнением о матче сборных России и Швеции 4:1 на Кубке Карьяла:

«От игры со Швецией сложилось нормальное впечатление. Выиграли, молодцы. Хорошо играли. Когда шведы ещё сопротивлялись, не так много моментов было, Шестёркин уверенно выглядел. Игра со стороны шведов была не очень агрессивной. У них смотрелась команда, когда они собирали свою лигу, а не людей из КХЛ, которые не хотели умирать.

Телегин — работяга, хорошо смотрелся сегодня. Выстрелил Кузьменко, он талант, но пока не хватает стабильности. Вратарю в таких играх важно «пенку» не пустить, Шестёркин с этим справился, хоть и не очень много работы у него было. Защита добротно смотрелась, мне Педан понравился, — цитирует Кожевникова „Чемпионат“.

Напомним, защитник „Ак Барса“ Андрей Педан в первом матче турнира против финнов отметился заброшенной шайбой.


СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты