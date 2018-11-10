Захарова рассказала о новой песне, которую написала для певицы Зары

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей новой песне, которая будет исполнена 10 ноября певицей Зарой на праздничном концерте ко Дню сотрудника органов внутренних дел.



«На днях позвонила Зара и сказала, что 10 ноября на праздничном концерте исполнит нашу новую песню „За тебя, любимый!“, музыка Макса Фадеева, текст мой. Песня сделана была специально для Зары», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала, что познакомилась с певицей на приеме. Тогда она отказала Заре в первый раз, когда певица попросила ее написать песню.

«Это был наш первый диалог. Улыбнулись, разошлись. Общие знакомые говорили: напиши, она хорошо поет. Но мне было неинтересно — я не могу ничего, когда не чувствую человека. Я же не поэт», — поделилась она.

Как призналась дипломат, затем она встречалась с Зарой ни один раз. Результатом их долгого и тесного общения стала совместная композиция.

Ранее Захарова написала слова для песни российской певицы Кати Лель «Сполна».

