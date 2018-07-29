Мария Захарова написала слова для песни Кати Лель

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала слова для песни российской певицы Кати Лель «Сполна».

«Утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню. И вот она в ITunes», — написала Захарова на странице в Facebook.



По ее словам, она познакомилась с певицей случайно, а после откровенной беседы к ней пришло вдохновение.

«Ее история простая и непростая одновременно… Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно. Можно только почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей. Что в результате со мной и случилось», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

