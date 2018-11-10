Проверка из Москвы угрожает 10 высоким чинам прокуратуры Башкирии — СМИ

Генпрокуратура России организовала тщательную проверку надзорного ведомства в Башкирии. Ревизия угрожает десяти высокопоставленным сотрудникам республиканской прокуратуры.

Еще в сентябре подчиненные Юрия Чайки прибыли в Башкортостан для проверки после задержания прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Однако теперь, после того как была вскрыта схема со взятками заместителю прокурора республики Олегу Горбунову, в столицу РБ прибудет группа из 60 сотрудников отделения внутренней безопасности Генпрокуратуры, пишет «Московский комсомолец».

Газета сообщает, что в республике силовики знали о систематических услугах по закрытию уголовных дел.

«Практически каждый высокопоставленный, зажиточный или влиятельный подозреваемый пользовался услугами этого «синдиката», способного «заматывать» уголовные дела не только в Следственном комитете, но и в судах», — говорится в статье.

Громкий арест Горбунова совпал со сменой власти в Башкирии, и врио главы РБ Радий Хабиров способствовал более тщательному расследованию ситуации, утверждает издание. Теперь проверка грозит не только чиновникам из прокуратуры, но и другим представителям власти.