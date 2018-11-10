В казанском поселке Царицыно произошел пожар в банном комплексе «Деревенька»

В казанском поселке Царицыно произошел пожар в банном комплексе «Деревенька».

Сообщение о пожаре на улице Поперечно-Азинская, д. 38б поступило в 04.36. Прибыв на место ЧП пожарные установили, что происходит открытое горение кровли частного банного комплекса. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По словам сотрудников комплекса, на момент начала пожара людей внутри не было. В 6.05 открытое горение удалось ликвидировать. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В мае в Казани произошел пожар в бане №12. В результате инцидента никто не пострадал.