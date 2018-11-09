Денис Земченок: «Мы играли с самой сильной командой мира»

Диагональный «Белогорья» Денис Земченок прокомментировал матч против казанского «Зенита», отметив, что белгородская команда очень нервничала:

— Тренер был очень на нас сегодня в течение матча. Мы играли очень эмоционально и в какие-то моменты нам просто не хватило «холодной» головы. Не хватило концентрации. Во второй партии не хватило парочки мячей, о которых тренер говорил на собрании. Видимо поэтому он так расстроился. Конечно, мы играли с самой сильной командой мира. Это была наша первая серьезная встреча в чемпионате и мало что получилось показать. Но думаю, у нас есть потенциал – этап становления у нас заканчивается и скоро должно быть только лучше.

— У «Белогорья» сегодня было очень много ошибок на подаче. С чем это связанно?

— Все это было связанно с риском. Мы понимали, что если у казанцев будет хороший приём, то нам нечего ловить в этом матче. Нужно было пытаться отодвинуть их от сетки. Но не получилось – процент ошибок в этом элементе был слишком большой. Опять же, думаю, это все от нервов и эмоций.

— В чем специфика вашего тренера?

— Думаю, что все иностранцы – это хорошие психологи. Наш не исключение. Очень сильный тактик с сильным тренерским штабом, — приводит слова Земченка корреспондент «Реального Времени».

Напомним, что сегодня «Зенит-Казань» в матче четвертого тура Суперлиги обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20). Денис Земченок играл в казанском клубе в сезоне 2016/2017.





