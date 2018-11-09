Гендиректор «Уфимца» Сергей Медведев надеется на дружбу двух пчел-маскотов

Генеральный директор баскетбольного клуба «Уфимец» Сергей Медведев прокомментировал презентацию маскота футбольного клуба «Уфа» и выразил надежду на дружбу двух талисманов.

«Символом республики по праву можно назвать башкирский мед, это крепкий бренд, известный далеко за пределами региона. Мы же в своей работе одним из приоритетных направлений видим именно укрепление положительного имиджа Уфы и Республики Башкортостан на территории Российской Федерации.

Мы рады, что у футбольного клуба «Уфа» появился свой талисман, это ведь добрая традиция выбирать маскотов спортивным клубам», — передает пресс-служба клуба слова Медведева.



Он отметил, что у хоккейного клуба «Салават Юлаев» талисманом является куница, а у волейбольного клуба — кот.

«И кстати, теперь наши талисманы смогут бежать в одной команде на Уфимском международном марафоне», — добавил гендиректор «Уфимца».

