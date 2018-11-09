Удмуртский ЧМЗ изготовит сверхпроводники для Кольцевого коллайдера будущего

Чепецкий механический завод, входящий в Топливную компанию «Росатома» АО «ТВЭЛ», приступил к сборке тестовых образцов сверхпроводников для Кольцевого коллайдера будущего (FCC- Future circular collider).

Как рассказали в пресс-службе удмуртского предприятия, данное оборудование является самым большим в мире ускорителем частиц. Планируется, что FCC заменит Большой адронный коллайдер и позволит вести фундаментальные исследования в области физики элементарных части на новом уровне.

«Сегодня мы работаем над созданием идеального с физической точки зрения ниобий-оловянного провода, совокупных свойств которого в мире пока еще никто не достиг. Для ЧМЗ это серьезный вызов», — отметил руководитель проекта по сверхпроводящим материалам ЧМЗ Андрей Есенеев.

По словам Есенеева, успешное прохождение квалификации позволит выпускать порядка 100 тонн в год сверхпроводящих стрендов.

Напомним, ранее физики Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) во время экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) обнаружили две новые элементарные частицы и признаки присутствия третьей.